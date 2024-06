Vi ricordate quando le linee guida per gli influencer erano l’emergenza nazionale?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 29 giugno 2024) La scadenza era fissata per il prossimo 3 luglio, ma ora tutto è stato rimandato di almeno tre mesi. Tra gennaio e febbraio, la priorità dell’Italia sembrava essere quella di trovare delle stringentiper quel che riguarda la regolamentazione del mondo degli. Si doveva necessariamente trovare una quadra partendo da un documento proposto da Agcom per rendere più trasparente la comunicazione (soprattutto in termini di adv) dei content creator che popolano il mondo dei social. Sembrava essere un’urgenza indifferibile, ma a oggi siamo ancora in alto mare. Il tavolo tecnico (a cui partecipano, oltre alla suddetta Autorità, circa 70 persone che fanno parte di questo universo) si è incagliato su molti aspetti controversi.non arriveranno a luglio Dobbiamo, dunque, attendere altri tre mesi (forse) per avere il quadro generale della situazione.