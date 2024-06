L’Italia dei signorsì ai caminetti Ue è fi-ni-ta Per Giorgia l’Europa è una questione di qualità

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 29 giugno 2024) Non stupisce l’atteggiamento isterico e incoerente delle opposizioni – e del Pd in particolare – nei confronti della decisione diMeloni di dire un «no» di sostanza, nel metodo e nel merito, al “caminetto esclusivo” che ha deciso i top jobs europei prima ancora di sedersi nel Consiglio europeo. Per un partito, quello guidato oggi da Elly Schlein, abituato a governare senza mai vincere un’elezione può sembrare “bizzarra”, infatti, l’idea di chi applica nella realtà effettuale tutto ciò che ha assicurato in campagna elettorale: la richiesta, reiterata alla luce del responso delle urne, del cambio di approccio e di agenda senza il quale l’Ue è destinata a restare schiacciata nel Grande gioco dei nuovi/vecchi imperi. «Ma non era mai successo prima», «isolata in Europa», obietta scandalizzato il commentatore unico – il soccorso rosso redazionale – a proposito del «sì» che i governi italiani hanno assicurato a tutte le Commissioni di Bruxelles fin dalla notte dei tempi.