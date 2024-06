Fascicolo sanitario i dati resteranno sensibili o saranno vendibili? Chi vuole può sottrarsi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Sono stanco di parlarne. Sono stanco di lamentarmi. Sono stanco di oppormi. Sono stanco di proporre. Ma non riesco a tacermi. Vi ho raccontato tante cose sui nostrisanitari se sono in mano a terzi. Vi ho raccontato ad esempio che bloccai una delibera della Regione Lombardia, già firmata dall’allora Presidente Roberto Maroni, che stabiliva di poter dare in gestione isanitari dei cittadini lombardi ad enti esterni a Lombardia Informatica non solo pubblici. L’allora Garante della Privacy Antonello Soro da me contattato mi ascoltò e la fermò. E si innamorò della mia idea di gestione soggettiva degli stessicon History Health a tal punto di invitarmi a Roma a parlarne con le persone che allora stavano organizzando IlElettronico.