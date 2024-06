Traffico Roma del 28-06-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 28 giugno 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione code perintenso sul grande raccordo anulare in carreggiata interna dalla Nomentana e l’abbia è in esterna dallaFiumicino e Lanina in fila sul tratto Urbano della A24-l’aquila-teramo perintenso tra torcervara è il grande raccordo anulare in direzione fuori dialberi sulla carreggiata in via Galla Placidia che rallentano la circolazione all’altezza di via Eugenio Giovannetti rallentamenti sulla tangenziale est tra via dei Campi Sportivi via Salaria perintenso verso San Giovanni chiusa via Luigi Bodio per lavori tra via Cassia via Giovanni arrivabenein coda sulla via Pontina da grande raccordo anulare a Castel di Decima per un incidente avvenuto in direzione Terracina un altro incidente rallenta ilsulla Cristoforo Colombo all’altezza di Viale America per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito