Parigi 2024 Beach Volley | sorteggiati i gironi degli Azzurri Le partite dal 27 luglio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 28 giugno 2024), 28 giugno– Si delineano idei diversi sport che parteciperanno alle Olimpiadi di. E c’è anche ile c’è anche l’Italia. Oggi pomeriggio allora, nella suggestiva sala allestita, nei pressi della Torre Eiffel, è avvenuto appunto il sorteggio dei raggruppamenti in cui giocheranno gli atleti. Paolo Nicolai e Samuele Cottafava sono stati inseriti nella Pool A, con la coppia numero 1 del Ranking Olimpico, ossia gli svedesi Ahman/Hellvig. Con loro anche i forti qatarioti medaglia di bronzo a Tokyo, Cherif/Ahmed, e in seguito gli australiani Nicolaidis/Carracher. Nella Pool B, giocherà l’altra formazione italiana maschile, composta da Alex Ranghieri e Adrian Carambula. Questi ultimi affronteranno i campioni olimpici in carica e teste di serie del torneo numero 2, i norvegesi, Mol/Sørum.