Assalto alla Mondialpol a Sassari banditi in fuga col bottino

(Di venerdì 28 giugno 2024) AGI - Una banda armata, si parla di una decina di malviventi, ha assaltato la sede dellaa Caniga, in provincia di. Per entrare nella struttura avrebbero sfondato con la benna di un escavatore un muro. Una volta all'interno il blitz dei malviventi per potersi impossessare del denaro custodito nel caveau. Poi la, incendiando diverse auto in modo da bloccare le strade e sparando contro i carabinieri nel frattempo accorsi sul posto. Sono in corso posti di blocco per rintracciare la banda. .