La storia di Xperia Play | la console-smartphone pioneristica che ha anticipato il mobile gaming

(Di sabato 22 giugno 2024) Tra glidegni di nota che hanno segnato l’ultimo decennio, pochi dispositivi hanno lasciato il segno quanto l’di Sony Ericsson. Lanciato nel 2011, l’cercava di fondere il mondo della telefoniacon quello dei videogiochi, un obiettivo certamente ambizioso per quei tempi che gli ha assicurato, però, un posto nelladei dispositivi mobili. All’inizio degli anni 2010, il mercato deglistava vivendo un periodo di rapida evoluzione. L’iPhone di Apple aveva già rivoluzionato il settore, e Android stava guadagnando terreno come sistema operativo versatile e aperto. In questo scenario competitivo, Sony Ericsson cercava di distinguersi con dispositivi innovativi. L’rappresentava una scommessa audace: unire la reputazione di Sony nel mondo dei videogiochi con l’expertise di Ericsson nella telefonia