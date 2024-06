Perché il Centro è incompatibile con i partiti personali il commento di Merlo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il, checché se ne dica, continua a riecheggiare nel dibattito politico nel nostro Paese. E non solo nel dibattito politico e tra i. E quando si parla oggi die di “politica di” c’è una sola certezza, seppur all’interno di molte difficoltà e contraddizioni riconducibili all’attuale sistema politico. E cioè, lo spazio politico dinon è compatibile né con ie né, soprattutto, con la solazzazione della politica. E questo per la semplice ragione che ilstoricamente è un luogo autenticamente democratico, plurale, riformista e di governo. Nulla a che vedere cone movimenti che si basano esclusivamente sulle fortune e sulla simpatia del leader/capo.un luogo politico che si caratterizza per il pluralismo culturale ed ideale non può essere rappresentato o sequestrato da un capo indiscusso ed indiscutibile.