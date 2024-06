Non puoi andartene tu La notizia scuote pubblico e staff di Amici | non torna va alla Rai

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 3 giugno 2024) Pochi si sarebbero aspettati che sarebbe stata Sarah Toscano la vincitrice di23 e invece è andata così, per la soddisfazione dei fan e dei professori che avevano creduto in lei anche quando era acerba in quanto giovanissima. Col Serale è sbocciata. Ora si parla già di24 Emanuel Lo lascerà la cattedra? Pensare che i casting sono già cominciati a poche settimane dFinale di23. Maria De Filippi e il suo grande team sono inarrestabili e non si fermano neanche in estate. Visti i preparativi di24 non si parla solo dei nuovi alunni ma anche dei coach di canto e ballo. Emanuel Lo pare potrebbe dare forfait. Naturalmente per adesso può essere considerata solo come un’indiscrezione ma, se fino a poco fa i fan erano elettrizzati all’idea dei casting di24 inaugurati, oggi Novella 2000 gli ha rovinato festa con il gossip riguardante l’insegnante della categoria ballo nonché storico compagno della mitica Giorgia.