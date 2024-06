Non doveva tenere in vita Eluana Englaro | condannato ex dg della sanità lombarda FdI | sentenza assurda

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 3 giugno 2024) È stata una “concezione personale ed etica del diritto alla salute” a spingere l’allora direttore generaleLombardia Carlo Lucchina a impedire che afosse interrotto il trattamento che la manteneva in stato vegetativo. Lo scrive la Corte dei conti che hain appello Lucchina a pagare all’erario circa 175 mila euro che la Regione aveva dovuto risarcire a Beppinoil quale era stato costretto a traferire la figlia in una struttura sanitaria in Friuli dove morì. Lo riporta l’edizione milanese del CorriereSera.è morta dopo 17 anni in stato vegetativomorì il 9 febbraio nel 2009 a 39 anni di 17 dei quali trascorsi in stato vegetativo irreversibile dopo un gravissimo incidente stradale.