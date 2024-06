Migranti dall’Italia all’Albania | l’affitto di una nave per tre mesi costerà 135 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 3 giugno 2024) Può costare fino a 13,5diil noleggio per 90 giorni di una, con relativo equipaggio, “per garantire lo spostamento deisoccorsi in mare Mediterraneo” fino al porto di Shengjin, in Albania. Lo prevede la “consultazione preliminare del mercato” lanciata dal Viminale per attuare il protocollo fra Roma e Tirana, con al centro un contratto di “tre, dal 15 settembre al 15 dicembre 2024”. Il punto di prelievo “” si trova a circa 15 miglia a sud ovest di Lampedusa. Le navi trasporteranno circa 300 persone (200e 100 operatori) compiendo 3/4 viaggi al mese. I tempi di navigazione dal punto di prelievo a quello di destinazione sono stimati in “circa 50 ore” e nel documento del Ministero dell’Interno viene indicata in “5/6 giorni” la durata di ogni operazione, compresi “il trasbordo dei, l’attività di hub, il trasporto in Albania, le attività di sbarco e il rientro nell’area di operazioni”.