Lasci un vuoto enorme Marco Acciai morto a 21 anni nell’incidente al casello di Rosignano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Firenze, 3 giugno 2024 - Un destino crudele e beffardo. Aveva solo 21. Pensare che quella di ieri per lui doveva essere una spensierata giornata da trascorrere lungo la costa livornese insieme alla fidanzata. Invece la sua giovane vita si è fermata aldi, quando sulla Fiat 500 dei due giovani è piombata come un missile l’auto di una coppia di tedeschi. Un malore? Un guasto? Saranno le indagini a dirlo. Adesso, è il momento del dolore. “Tutta la Toscana si stringe per la scomparsa nel drammatico incidente di ieri alla barriera didel giovane 21enne fiorentino”, scrive Giani.viveva a Firenze ed era un grandissimo appassionato di fumetti e della cultura orientale. Aveva aperto anche un seguìto canale YouTube.