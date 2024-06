Jesi Tennis tavolo grande successo per il torneo scolastico ‘Racchette in Classe 2024’

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 3 giugno 2024) Notevole l’interesse suscitato: oltre 25 ragazzi hanno deciso di continuare il percorso sportivo sotto la guida dei tecnici Roberto Tacconi, Mia O’Rahilly Egan e Nicola Falappa, 3 giugno 2024 – La città diha ospitato ilconclusivo del progetto “Racchette in”, organizzato dalla Polisportiva Clementina con la collaborazione del Comitato Territoriale di Ancona del Centro Sportivo Italiano e finanziato dalla FITeT in collaborazione con il MUR. L’iniziativa ha coinvolto gli Istituti Comprensivi Federico II e Carlo Urbani, grazie all’impegno di dirigenti scolastici e insegnanti, che hanno seguito oltre 500 studenti delle scuole Primarie e Secondarie di Primo grado. Le attività curricolari si sono svolte nelle palestre scolastiche, mentre quelle extrascolastiche hanno avuto luogo nella sede della Scuola dina, presso la palestra della Federico II in via della Filatura.