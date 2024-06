Il Palio di Primavera va a Porta San Benedetto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) GUALDO TADINO -Sanha vinto ildi2024 per la gioia dei giovani priori Maikol Matarazzi e Gaia Pieretti e di tutti iioli gialloblù che hanno acceso il rogo della bastola in piazza. Nel complesso, il giudizio per la due giorni dedicata ai giovaniioli è più che positivo, con una manifestazione che ogni anno continua a crescere. Il drappo, ideato da Samuele Tacchi e dipinto da Michela Biscontini, è stato consegnato dal presidente dell’Ente Giochi de le Porte Claudio Zeni ai priori di Sanal termine di undavvero avvincente, deciso, come da migliore tradizione, all’ultima gara con la corsa a pelo vinta dai giallobù con il somaro Tex guidato dal fantino Jacopo Barberini), che si è imposto davanti a San Donato (Lorenzo Calderini su Fulminante), San Martino (Simone Miti su Nerino) e San Facondino (Jacopo Pasquarelli su Gioia).