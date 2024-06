De Luca alla Meloni quando sblocchi 6 miliardi per la Campania?

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Al presidente del Consiglio da oggi rivolgo una sola domanda:i 6di euro a vantaggio dei cittadini campani? Punto. Il resto sono chiacchiere inutili”. Lo ha detto ad Arzano il governatore della, Vincenzo De. “Stiamo combattendo da un anno per sbloccare i Fondi sviluppo e coesione. 6di euro della regione. Il 3 agosto dello scorso anno è stato fatto questo riparto. Avremmo avuto un anno di tempo per aprire i cantieri. Ma siccome abbiamo un governo totalmente inefficiente ed inconcludente con qualche furbizia in termini di discriminazione politica, abbiamo perso un anno- Abbiamo avuto – spiega De– ragione al Tribunale amministrativo della, abbiamo avuto ragione al Consiglio di Stato e ancora non si decidono a siglare l’accordo di coesione che la Regioneha mandato a Roma l’11 ottobre del 2023?.