A caccia del tricolore Under 15 debutta con Rieti

(Di lunedì 3 giugno 2024) Sognoalle 14 contro la Sebastiani, l’15 di coach Davide Iemmi nelle finali scudetto di categoria, ad Anagni, in provincia di Frosinone. I baby della Unahotels arrivano a questa kermesse dopo un lungo cammino di crescita dove hanno saputo rialzarsi in seguito ad alcune batoste; nella fase regionale, i biancorossi si sono classificati al terzo posto, mentre all’Interzona sono arrivati secondi (passavano le prime due) dopo un pesante ko contro Trento all’esordio e superando formazioni, sulla carta, più quotate. Arrivati a questo punto, partite facili non ce ne sono, ma, nel girone A, la Unahotels se la dovrà vedere con ben tre regine regionali: la già citata, prima del Lazio, Vado Ligure, prima del gruppo Piemonte-Liguria, e Firenze, prima della Toscana.