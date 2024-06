WWE | Liv Morgan amatissima È nella top 10 nella classifica delle vendite del merchandise

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 2 giugno 2024) Heel o Face non ha importanza, si può sicuramente dire che Livè unasuperstar più amate dell’intera WWE. Liv sta vivendo un periodo d’oro coronato con la vittoria del World Heavyweight Championship ed essendo a tutti gli effetti uno dei punti principali di Raw. Liv è unica Un altro grande indice della popolarità e del seguito che ha Livè sicuramente ladel. Liv infatti è in top 10 generale, ed è l’unica superstar femminile ad essere nelle prime 10 posizioni di questainsieme a nomi quali Cody Rhodes, Jey Uso e CM Punk per citarne alcuni. Livwas the only woman to make it in the top 10 WWEsellers for apparel for the month of May 2024. pic.