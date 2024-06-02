Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2024 ore 10:30 (Di domenica 2 giugno 2024) Viabilità DEL 2 GIUGNO 2024 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INVITO ALLA PRUDENZA SULLA Roma-FIUMICINO, DOVE E’ SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIOEN DEL RACCORDO; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’; E OGGI 2 GIUGNO NUMEROSI GLI EVENTI SUL TERRITORIO PER LE CELEBRAZIONI DEL 78° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DELLA REPUBBLICA: A Roma E’ IN CORSO LA TRADIZIONALE CERIMONIA PRESSO L’ALTARE DELLA PATRIA CON LA PRESENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA, E LA SFILATA DELLE FRECCE TRICOLORI; ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS IN PIAZZA VENEZIA E NELL’AREA CIRCOSTANTE; SEMPRE PER LE CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO, A LATINA FINO ALLE 15.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2024 ore 09:30 - VIABILITÀ DEL 2 GIUGNO 2024 ORE 9. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INVITO ALLA PRUDENZA SULLA A1 MILANO-NAPOLI DOVE E’ SEGNALATA PIOGGIA TRA ORTE E FROSINONE; PIOGGIA IN CORSO ANCHE SULLA A24 ROMA-TERAMO TRA IL RACCORDO E CARSOLI ORICOLA, E SULLE DIRAMAZIONE ROMA NORD E ROMA SUD TRA IL RACCORDO E IL BIVIO PER LA A1, ANCHE QUI RACCOMANDIAMO LA DOVUTA ATTENZIONE; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA PROVINCIALE LEUCIANA SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL DAL KM 8+700 AL KM 17+000 TRA I COMUNI DI PONTECORVO E PICO: SUI TRATTI INTERESSATI SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA CON LIMITE DI VELOCITA’ A 30 KM/H; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 3 LUGLIO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2024 ore 08:30 - DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO OGGI 2 GIUGNO NUMEROSI GLI EVENTI SUL TERRITORIO PER LE CELEBRAZIONI DEL 78° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DELLA REPUBBLICA: A ROMA SI SVOLGERA’ LA TRADIZIONALE CERIMONIA PRESSO L’ALTARE DELLA PATRIA CON LA PRESENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA, E LA SFILATA DELLE FRECCE TRICOLORI; ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS IN PIAZZA VENEZIA E NELL’AREA CIRCOSTANTE; SEMPRE PER LE CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO, A LATINA FINO ALLE 15. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2024 ore 07:30 - VIABILITÀ DEL 2 GIUGNO 2024 ORE 7. 20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: A CIVITAVECCHIA, A SEGUITO DELL’INTERRUZIONE DELLA LINEA FL5 PER LAVORI DI MANUTENZIONE NELLA STAZIONE DI PISA CENTRALE, FINO ALLE ORE 8 ATTIVO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIALE DELLA VITTORIA, AD ECCEZIONE DEI BUS SOSTITUTIVI DI TRENITALIA E OGGI 2 GIUGNO NUMEROSI GLI EVENTI SUL TERRITORIO PER LE CELEBRAZIONI DEL 78° ANNIVERSARIO DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA: A ROMA SI SVOLGERA’ LA TRADIZIONALE CERIMONIA PRESSO L’ALTARE DELLA PATRIA CON LA PRESENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA, E LA SFILATA DELLE FRECCE TRICOLORI; ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS IN PIAZZA VENEZIA E NELL’AREA CIRCOSTANTE; SEMPRE PER LE CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO, A LATINA FINO ALLE ORE 15. romadailynews
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