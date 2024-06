Sinner-Moutet Quarto turno ROland Garros | ultime e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 2 giugno 2024) Questa sera, con orario stimato per le 20.15, Jannikaffronta Corentinnella sfida valida per ildel. Un match che si prospetta interessante e che vede l’italiano come favorito, vista anche la piena forma fisica ritrovata. Il francese però si è via via preso il suo spazio nel torneo e cerca invece il colpo grosso. Andiamo dunque a scoprire quali sono lenovità e dove vedere inla sfida: leMusetti ha rischiato di regalare un sogno aquando è andato ad un passo dal battere Novak Djokovic la notte appena trascorsa. Tuttavia, il serbo ha dimostrato una volta di più tutte le sue capacità e rinviato il discorso per il numero uno del mondo per l’altoatesino alle prossime giornate.