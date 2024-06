LIVE Musetti-Djokovic 5-7 3-4 Roland Garros 2024 in DIRETTA | recupera il break l’azzurro nel 2° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-ANDREESCU 4-4 In rete la stop-volley didopo lo smash sulla riga! 40-30 Strana smorzata di, che gli dà il punto. 40-15 Fuori il recupero del serbo dopo un grande dritto in contro-balzo in uscita dal servizio di. 30-15 Tirano entrambi a tutto braccio, largo il lungolinea di dritto del. 30-0 Servizio e smorzata vincente! 15-0 Prima vincente di! 4-3 IN RETE IL LUNGOLINEA DI ROVESCIO DEL SERBO! 15-40 Super recupero con il rovescio slice disulla smorzata non impeccabile del serbo. Forza! 15-30 Servizio, rovescio e comoda volèe. 0-30 Il nastro porta via il dritto del serbo dopo il servizio! 0-15 Lungo il rovescio didopo una serie splendida di rovesci slice di! 4-2 Prima vincente! 40-15 In rete la risposta di, di rovescio sulla seconda.