Cristo Medico spiegazioni delle guarigioni Seconda parte

(Di domenica 2 giugno 2024) Riportandomi a quanto già scritto in precedenza, la più comune spiegazione che si può dare alleoperate da Gesù è quella che, nella maggiordei casi, siano avvenute con un meccanismo d suggestione. Secondo molti commentatori l’emorroissa che viveva un grande disagio a causaemorragie mestruali che la tormentavano, sarebbe guarita perché suggestionata dalla presenza di. Si trattava, quindi, di una donna isterica e qualcuno degli esegetioperate daha affermato che, in queste donne, è possibile influire sulla loro psiche per modificare i cicli mestruali. Il sanguinamento dall’orecchio di Malco ferito con un coltello da Pietro, si sarebbe arrestato secondo lo stesso meccanismo della suggestione che avrebbe determinato una costrizione dei vasi sanguigni.