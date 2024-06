Coltellate e follia in piazza Garibaldi a Cantù | fermati tre ragazzini e un diciottenne per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024), 2 giugno 2024 – In caserma, per la rissa di questa notte scoppiata in, è finito anche un. Si aggiunge ai tre indiziati minorenniquesto pomeriggio, di 14, 16 e 17 anni, tutti canturini. Secondo i carabinieri, che li hanno identificati anche utilizzando i video girati dai testimoni, i tre minorenni avrebbero trattenuto i feriti e il maggiorenne sarebbe invece responsabile di aver sferrato i fendenti. Intanto rimangono stabili le condizioni di due dei tre feriti, un uomo di 33 anni e uno di 44, la cui prognosi rimane riservata. Dimesso dal pronto soccorso diil terzo ferito, 28 anni. Rimangono da comprendere le cause dell’aggressione, a cui hanno assistito almeno sessanta persone presenti inquesta notte.