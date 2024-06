Volley Recine | Ci aspetta una settimana importante in Canada obiettivo Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Francescoha parlato a margine della vittoria dell’Italia nel primo test inalla vigilia dei prossimi impegni di Nations League 2024: “Non giocavamo da un po’, quindi oltre ad essere una bella partita è stato anche unallenamento. Siamo felici di aver vinto giocando bene, continueremo a dare il nostro contributo quando ce ne sarà bisogno. Ora ciunamoltoin, con partite molto difficile che proveremo a vincere. Anche gli Stati Uniti hanno portato la squadra titolare, quindi sappiamo che non sarà facile“. Infine, un bilancio dellain Brasile: “E’ stataper noi, anche perché siamo alla ricerca della qualificazione, quindi punti per il ranking. Cercheremo di continuare a giocare in questo modo, match dopo match, sempre con l’Parigi 2024“.