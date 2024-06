Tragedia familiare uomo spara alla moglie incinta e si dà alla fuga

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 1 giugno 2024) Hagen, Germania – La città di 180.000 abitanti nella Germania occidentale è stata teatro di un drammatico episodio di violenza. Undi 34 anni hatonella loro abitazione, per poi dirigersi verso l’appartamento dei vicini e successivamente in un parrucchiere locale. L’assalitore è attualmente ined è considerato armato e pericoloso. Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, l’incidente è iniziato in un appartamento al sesto piano di Hochstrasse, nel quartiere periferico di Eilpe. I primi colpi sono stati esplosi all’interno dell’abitazione, ferendo gravemente ladell’aggressore. L’ha poito sei volte attraverso la porta chiusa a chiave di un appartamento al piano superiore, fortunatamente senza provocare feriti.