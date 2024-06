Tajani con uso armi in Russia cresce rischio terza guerra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) "Le scelte e le dichiarazioni di Scholz" sull'uso delletedesche in territorio russo "non sono le nostre. Attenzione perché" i rischi "di unamondiale aumentano se non si fa attenzione. Basta un piccolo errore per conseguenze nefaste. Questo deve essere chiaro". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio, al Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria "Diritti al voto. Volti d'Europa, sguardo sul mondo", a Rapallo. "Siamo fermi a difendere l'Ucraina, ma lo siamo anche nel difendere la pace", ha aggiunto. "Sostegno all'Ucraina è incondizionato. Noi stiamo per inviare un altro pacchetto" di aiuti e"è questione di settimane. Siamo al lavoro" ha detto, "come sempre viene informato il Copasir, quindi il Parlamento è informato", ha aggiunto.