Sentite cosa dice L’audio choc sui tre ragazzi travolti dal fiume cosa è successo

(Di sabato 1 giugno 2024)dalla piena delNatisone, spunta un audio. Il filmato, in possesso di LaPresse, è diventato virale sui social e ha scioccato l’opinione pubblica a causa delle frasi pronunciate da una persona che si trova sul ponte a osservare i giovani tre abbracciarsi nel tentativo di non essere portati via dalla corrente. Tantissimi i commenti sdegnati per le frasi pronunciate dall’uomo. “Io veramente non mi rendo conto di come sia possibile provare una tale insensibilità e cattiveria davanti ad una situazione del genere. Che schifo”,ad esempio una utente su Facebook. “Io veramente non mi rendo conto di come sia possibile provare una tale insensibilità e cattiveria davanti ad una situazione del genere”, “Che tristezza, come siamo diventati? Io non riesco a guardare queste immagini per il dolore”, si legge.