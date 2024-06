Poi si aprono due strade | iscrizione o ripescaggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Iniziati ieri i pagamenti delle prime pendenze ai giocatori granata che avanzano cinque mesi di stipendio da parte del presidente Salvatore Guida. I primi ad essere convocati in società sarebbero stati gli under, quindi in un secondo momento dovrebbe toccare anche agli "anziani", vale a dire a giocatori come Urbinati, Guerrieri, Padovani, Gonzalez. In mezzo ci dovrebbero essere anche le liquidazioni degli altri tesserati, tra cui lo staff tecnico a cominciare dall’ultimo allenatore granata Manolo Manoni per finire ad Omar Manuelli che è stato direttore dell’area tecnica per breve tempo e solo nell’ultima parte della stagione. Bisognerà adesso vedere se tutti i giocatori accetteranno le proposte del presidente Guida che ha bisogno di avere le liberatorie dei tesserati per poter pensare di presentare domanda diin Serie D.