Monica Bellucci | i segreti di bellezza del suo sguardo magnetico

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 1 giugno 2024) 60 anni il prossimo 30 settembre 2024,continua a mantenere unasenza tempo che la rende apprezzata da tutti. Tra i suoidi, uno in particolare riguarda i suoi occhi e il suo. Compagna attuale del regista Tim Burton e attrice protagonista di diversi film di successo mondiale,è sicuramente un’icona di. In splendida forma e bellissima, sulla soglia dei 60 anni, la Malena di Giuseppe Tornatore (solo per citare una delle pellicole più celebri) non passa inosservata anche grazie al suoe impeccabile. In questo caso il suo segreto diè una routine che gli consente di mantenere intatta ladei suoi occhi.@Foto Crediti Ansa – VelvetGossipLe routine didi, che di recente è stata anche protagonista del film documentario Maria Callas lettere e memorie diretto da Tom Volf e Yannis Dimolitsas, continua ad essere una fonte di ispirazione anche dal lato beauty.