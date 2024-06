In Giappone furto da 280 milioni di euro di criptovalute

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Nuove anomalie e sospette irregolarità sul mercato dellein. L'operatore Dmm Bitcoin ha rilevato "una fuga non autorizzata" dal suo portafoglio digitale di 48,2 miliardi di yen, equivalenti a 280di, corrispondenti al valore di 4.502,9 bitcoin. La società con sede a Tokyo - che fa capo alla grande azienda informatica Dmm, ha dichiarato di aver rilevato l'anomalia intorno alle 13:26 di venerdì e di aver sospeso le operazioni di prelievo delle valute virtuali e la revisione delle richieste di nuovi account. Tutti i "depositi di Bitcoin (Btc) dei suoi clienti saranno pienamente garantiti" con il supporto del suo gruppo, ha dichiarato la società. L'Agenziase per i servizi finanziari (Fsa) ha ordinato alla società di indagare sulle cause dell'incidente e di proteggere i clienti dai danni, mentre la polizia ha avviato le indagini sul caso, riferisce il quotidiano economico Nikkei.