Gli omicidi di Pont d’Arc film su Rai2 | trama attori e cast

(Di sabato 1 giugno 2024) Questa sera, sabato 1 giugno 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su, va in onda in prima tv ilGlidithriller francese del 2023 diretto da Christelle Raynal e interpretato da Elodie Varlet e Samy Gharbi. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo. GlidiSulle rive dell’Ardèche, la tranquillità del luogo viene sconvolta dal ritrovamento del cadavere di un uomo. Uno efferato, commesso con un’arma insolita: una pietra scolpita risalente a migliaia di anni fa. Le indagini sono affidate a due poliziotti con un passato ingombrante: Riad Lekcir, agente del posto, e Manon Ferret-Duval, inviata dal capoluogo. I due si ritrovano a collaborare, nonostante un segreto che li lega dolorosamente: l’o dei genitori di Manon, avvenuto nel 1994, per cui fu accusato il fratello di Riad, Kamel.