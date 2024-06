Giornata mondiale dei disturbi alimentari la pandemia nascosta che colpisce quasi 2 milioni di lombardi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) Milano – Il digiuno e le abbuffate. Il desiderio di gridare e quello di sparire. Perdere il controllo. Controllare tutto, anche il minimo grammo. Svuotare, riempire. La bilancia, lo specchio, la solitudine e – sempre al centro del labirinto – il cibo. È l’ambivalenza, feroce, deidel comportamento alimentare (Dca), che non hanno una sola faccia. In Italia, solo nel 2023, i decessi per malattie legate ai dca sono stati 3.780. Ormai la prima causa di morte tra gli adolescenti dopo gli incidenti stradali e ogni anno si intercettano sempre più casi: nel 2019 erano 680.569 e sono progressivamente cresciuti fino ad arrivare, nel 2023, a quota 1.680.456. Oggi è ladeidel comportamento alimentare. Una “” che muta e si espande.