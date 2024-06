Gf Vip addio al nubilato da sogno per Clizia Incorvaia | ecco cosa ha organizzato per festeggiare con le amiche

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 1 giugno 2024), protagonista della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha celebrato il suoal. Il prossimo 12 luglio l’influencer convolerà a nozze con Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi (che di recente è stata operata per un tumore al pancreas) e Massimo Ciavarro. La loro relazione è nata nel 2020, quando entrambi hanno partecipato al reality di Canale 5, terminato in anticipo per l’influencer, che fu squalificata. Dopo due anni, nel 2022, la coppia ha dato alla luce Gabriele, secondo figlio diche era già madre di Nina, avuta dall’ex marito, il frontman de Le Vibrazioni Francesco Sarcina. La 43enne ha recentemente svelato che le nozze si celebreranno “al mare ma non in Sicilia” e che ci saranno circa 80-100 invitati.