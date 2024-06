Fonte : ilrestodelcarlino di 1 giu 2024

Secondo posto per la scuola media Sacro Cuore di Cesena e terzi classificati gli studenti della scuola media Dante Arfelli di Cesenatico. Abbiamo pensato a questo concorso come a una prova sul campo per giornalisti in erba e abbiamo chiesto agli studenti di raccontare il loro mondo con il taglio giornalistico, i ragazzi sono stati molto ricettivi grazie anche all’impegno degli insegnanti".

Cronisti in classe la finale Vince Savignano sul podio Sacro Cuore e Dante Arfelli