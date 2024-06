Fonte : lanazione di 1 giu 2024

Nume ha raggiunto un enorme successo a livello mondiale ed è per noi di grande stimolo per continuare a lavorare con ancor più convinzione. Non di meno Nume Festival si pone l'obiettivo di educare all’ascolto della musica classica e far entrare i giovani ed il pubblico in contatto con Maestri di livello internazionale: per questo le lezioni sono aperte al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18 dal 17 al 21 giugno presso il Centro Convegni Sant’Agostino a Cortona.

Cortona tutto pronto per Nume Festival Concerti masterclass e incontri musicali