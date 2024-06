Chiave nella serratura di notte fate attenzione

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 1 giugno 2024) Lasciare ladinon è certamente la scelta migliore, il rischio di ricevere la “visita” dei ladri è più che concreto. La casa è considerata da molti italiani quasi come una “fortezza” da proteggere, specialmente se si stanno facendo o sono stati fatti sacrifici importanti per pagare il mutuo e riuscire ad acquistarla. Un ragionamento simile è tipico anche da chi vive in affitto, ben sapendo come all’interno siano presenti cose che possono avere un valore non solo economico, ma anche affettivo. È proprio per questo che l’idea di ricevere la “visita” da parte dei ladri non può piacere a nessuno, soprattutto perché nell’ultimo periodo sono diversi i malintenzionati che non si fanno spaventare nemmeno dalla presenza di chi vive nell’abitazione per entrare in azione.