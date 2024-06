Che fine ha fatto oggi Nada la cantante di Ma che freddo fa?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di sabato 1 giugno 2024), lache ha portato al successo la famosa canzone Ma chefa, di cosa si occupa? Sveliamo ogni dettaglio di seguito! Leggi anche: Carlotta Manzoli, avete mai visto la figlia della? Ricordate, laitaliana dalla voce e dallo stile inconfondibile? Aveva debuttato appena quindicenne al Festival di Sanremo, nel 1969, interpretando sul palco dell’Ariston la canzone Ma chefa. Con questo brano, in men che non si dica, è schizzata al primo posto nelle hit-parade del tempo, rimanendo al vertice per ben cinque settimane. Grazie all’improvviso successo, la giovanissimaha conosciuto ampia popolarità, non soltanto in Italia ma anche in diversi paesi, tra cui la Spagna, oltrepassando anche i confini europei e facendosi apprezzare persino in Giappone.