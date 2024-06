Calcio Storico gli Azzurri trionfano contro i Verdi nella prima semifinale | 14-5

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Firenze, 1 giugno 2024 - Ladel, edizione 2024, è deglidi Santa Croce, che in finale (il prossimo 15 giugno) attendono adesso la vincente delladi domani (ore 18) tra Rossi e Bianchi. Si sono dovuti arrendere i- 14 a 5 il risultato finale - in una partita comunque piacevole e ben giocata anche dal quartiere di San Giovanni. Consueta emozione nel pre partita, con il Corteo della Repubblica Fiorentina protagonista (550 figuranti) a rendere magica l'atmosfera. Esauriti gli spalti (7.000 spettatori) con la tifoseria verde posizionata sotto la basilica di Santa Croce e con quella azzurra sul fronte opposto. Magnifici Messeri Gabriele Ceccherelli detto 'Zena' e Gianluca Lapi, nell'anno in cui viene reso omaggio alle leggende dei quattro colori.