A tre anni cade dal balcone su un’auto salvo per miracolo

(Di sabato 1 giugno 2024) SOLIERA (Modena) Tragedia sfiorata, ieri mattina, a Limidi di Soliera (Modena). Erano circa le 12 quando un bambino di tre, di nazionalità ghanese, è caduto dal terrazzo di casa, al secondo piano di una palazzina. A evitare il peggio è stata la fortuita presenza, proprio nel punto di caduta, dell’auto di una donna che si era appena recata al forno al piano terra dello stabile. L’impatto del bimbo, dopo un volo qualche metro, contro il lato del cofano, e poi a terra, ha attutito la caduta. Sotto choc i genitori, ma anche i residenti della palazzina, che ha l’ingresso in via Cabassi, e gli abitanti del quartiere, richiamati dall’arrivo dell’ambulanza e dell’elisoccorso, oltre che dei carabinieri di Soliera. Il bimbo per fortuna non ha perso coscienza ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna in codice 2, di media gravità: non sarebbe in pericolo di vita.