Si è sposato Carmine Recano il comandante di Mare Fuori

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 31 maggio 2024), 43 anni, che interpreta il ruolo delMassimo Esposito nella fortunata serie TV targata Rai, si ècon Donatella Tipaldi nel castello di Acerra, a Napoli. L’attore non ha postato video o foto della cerimonia, che si è tenuta in forma privata, ma molti degli invitati e anche alcuni suoi colleghi diche hanno presenziato al matrimonio hanno pubblicato sui social scatti e video del gran giorno, come Giacomo Giorgio, che interpreta Ciro Ricci, e l’attore Erasmo Genzini.e Donatella Tipaldi si sono sposati con una cerimonia civile, a cui hanno anche partecipato i loro due bambini, Gennaro e Mirea, rispettivamente di 4 e 2 anni. Dopo la cerimonia, tenutasi nel castello di Acerra, gli sposi hanno poi festeggiato insieme agli invitati con un banchetto all’aperto, dove hanno infine tagliato una grande torta a 3 piani.