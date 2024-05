Tragedia sfiorata L’auto prende fuoco nel cantiere in centro | C’era una fuga di gas

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Momenti di grande preoccupazione per gli abitanti delstorico di Ascoli dove ieri mattina, a seguito di unadi gas, si è sviluppato un pauroso incendio che ha coinvolto unedile, ha divorato un’auto ed ustionato, in modo lieve, un operaio della ditta specializzata nella manutenzione della rete del gas metano. L’inferno si è scatenato poco dopo le ore 9 in via delle Torri angolo Costanzo Mazzoni. Poteva essere un disastro, ma i vigili del, nonostante le difficoltà a raggiungere la zona per i mezzi in sosta lungo le strade del, sono riusciti a circoscrivere l’incendio e limitare i danni causati da un incidente mentre era in corso la sostituzione di un tratto di tubo sulla condotta principale. Vi era stata una fuoriuscita di gas metano dalla condotta, probabilmente già attiva dal giorno precedente, tanto che ieri mattina sul posto sono arrivati tecnici e operai della ditta Sato per procedere alla riparazione del tratto di tubatura danneggiata.