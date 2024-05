Superbike | Andrea Iannone il futuro è sempre più un giallo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 30 maggio 2024) In pochi ci credevano, soprattutto dopo il lunghissimo stop di squalifica, maha impattato in modo clamorosamente positivo nel mondo della2024 cavalcando in modo energico e quasi perfetto la sua Go Eleven marcata Ducati. Una forza della natura, inaspettata, che non è certamente passata inosservata al famelico sguardo del doppio universo delle due ruote. Da scommessa stagionata a profilo di punta nel prossimo mercato piloti: una magia, quella di The Maniac, fortemente meritata sulla pista. Quale potrebbe essere il suo? La vicenda stapiù assumendo tratti da romanzo, colore che l’abruzzese porta in pista con la sua moto in questa SBK. Il trentaquattrenne dovrà decidere il proprio domani con Borgo Panigale, ma sembra quasi impossibile la sua permanenza nell’attuale team.