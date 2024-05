Santangiolese ritrova il derby con la Vadese dopo la salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Laha salutato, nella prestigiosa cornice dell’hotel Santa Chiara, la stagione sportiva 2023-24 che ha visto il Club mantenere la Seconda categoria, un traguardo importante sancito con la vittoria nello spareggio playout in trasferta in quel di Pian di Rose (1-2) grazie ai gol di Litti e Agostini (foto in alto con mister Martinelli). Una serata sportiva nel segno dell’amicizia, dei festeggiamenti per lae per programmare il futuro. Presenti anche il sindaco di Sant’Angelo in Vado Stefano Parri e l’assessore allo sport, il presidente Bravi ha rimarcato il percorso sportivo del sodalizio e ha ringraziato per l’ottimo lavoro l’allenatore Dario Martinelli che7 anni ha deciso di lasciare la guida tecnica della squadra augurando allo stesso crescenti fortune sportive.