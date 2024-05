Ho deciso di non avere figli ma ora che ho 55 anni mi pento Mi sento di non valere nulla Menomale che ho un gatto | la storia di Veronique su RTS1

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Nonpuò essere una scelta obbligata o no. Tante donne non riescono a rimanere incinta per diversi motivi, altre decidono invece di non diventare madri. Un diritto, quello di scegliere, che va difeso combattendo anche il pregiudizio che spesso coinvolge le non mamme come se avessero ‘qualcosa di meno’. Ebbene, non è così anche se ladiparla di un rimpianto. La 55enne si è raccontata sul canale televisivo svizzero RTS 1: “Il fatto di non aver avutomi fa sentire come se non valessi niente (…).Non lascio nessuno dopo di me, non sono riuscita a partorire…”, ha spiegato. Insomma, un rimpianto quello di, che ha aggiunto di sentirsi ormai “vecchia” e di aver dedicato troppo tempo al lavoro a discapito delle relazioni sentimentali nelle quali, ha sottolineato, è stata anche sfortunata: “Mi sono posta spesso la domanda: perché scelgo sempre chi non vuole un partner stabile.