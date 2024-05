Canale5 non sfrutta la scia de La Ruota della Fortuna | già dal 3 giugno repliche in preserale

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 30 maggio 2024) Gerry Scotti - Caduta Libera La fiammata inè destinata già a finire. Non solonon proporrà, come invece sarebbe auspicabile, Laper tutta la prossima stagione, ma il 2, con la fine del breve ciclo del reboot del game show, lo slot “chiuderà le saracinesche”. Da lunedì 3, infatti, torneranno ledi Caduta Libera alle quali seguiranno, ad estate inoltrata, quelle di The Wall. Una decisione anomala rispetto all’importanzafa, che va in controtendenza rispetto all’allungamento di una settimana – anticipato da DavideMaggio.it – di Pomeriggio Cinque o alla fine, fissata a fine, di Mattino Cinque News. Vero è che nelci saranno gli Europei di calcio ma mancano due settimane (il 17è la prima data in cui è prevista una partita nei giorni feriali) e la quantità di partite – soprattutto escludendo i weekend in cui ipoteticamente mandare– non è eccessiva.