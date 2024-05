’Bagnacavallo al cinema’ | la rassegna festeggia i 40 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Sono ben 86 le serate consecutive di proiezioni (da venerdì 7 giugno a sabato 31 agosto) che caratterizzeranno, all’Arena delle Cappuccine al civico 6 di via Berti, ‘Bagnacavallo aldi cinema all’aperto la cui organizzazione e direzione artistica è affidata, per conto dell’amministrazione comunale, a GiGozzoli e Ivan Baiardi del locale Cinecircolo Fuoriquadro. La, che quest’anno compie 40e che la scorsa stagione estiva registrò la bellezza di 6.500 presenze, è stata presentata ieri alla presenza, oltre che degli organizzatori, del sindaco Eleonora Proni, dell’assessore alla Cultura Monica Poletti e della responsabile ‘Area Cultura’, Francesca Benini. "Per migliorare la programmazione e la selezione dei film – hanno anticipato Baiardi e Gozzoli – anche quest’anno si è deciso di dividere il programma in due parti: la prima dal 7 giugno al 21 luglio, la seconda dal 22 luglio al 31 agosto.