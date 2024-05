Nuove Audi RS4 Edition 25 Years ed RS5 | più cavalli per i 25 anni

(Di martedì 28 maggio 2024) Sono passati già 25dal lancio dell’RS4 Avant della generazione B5 nel 1999. Questa, rispetto all’S4 di allora, aveva una carrozzeria rivista con carreggiate più larghe ed un motore biturbo a sei cilindri da 2.7 litri da 380 CV. Arriva ora la nuovaRS425, versione celebrativa, più potente ed in edizione limitata di soli 250 esemplari per l’Europa. Dynamic photo, Colour: Imola YellowL’auto prevede un’estetica ad hoc con la fibra di carbonio ad impreziosire la verniciatura in giallo Imola, pacchetto con cromature nere e scarico sportivo. Rimossi i mancorrenti sul tetto. Static photo, Colour: Imola YellowI cerchi da 20? forgiati con finitura opaca. Di serie abbiamo pneumatici Pirelli PZero Corsa. La Casa dei 4 Anelli fornisce anche un secondo set di cerchi con gomme semi-slick Pzero Trofeo RS, adatte anche all’uso in pista.

In occasione dell' anni versario di matrimonio sono stati diffusi nuovi scatti della famiglia, realizzati nei giardini del Palazzo reale. A vent' anni dal «sì» nella Cattedrale dell'Almudena non sono mancati i momenti difficili e molte cose sono cambiate, ma non l'amore, che oggi sembra più saldo che ... vanityfair

Dieci pagine con 19 macro-argomenti e diversi punti. È il programma depositato dal candidato sindaco di centrodestra Giov anni Tarquini , reperibile sul sito del Comune, ma non sul sito internet creato ad hoc dalla lista civica che non lo ha ancora presentato ufficialmente a poco meno di venti ... ilrestodelcarlino

A “Vediamoci in Novi” la novità è il mini gran premio Unicef - A “Vediamoci in Novi” la novità è il mini gran premio Unicef - Sarà presentato un nuovo format di edutainment che ha come obiettivo quello ... dove immancabilmente questo mini trofeo si svolge da alcuni anni a questa parte, coinvolgendo oltre 400 partecipanti. Le ... lastampa

Bonduelle: "Nuovo logo più moderno e in linea con trend emergenti" - Bonduelle: "Nuovo logo più moderno e in linea con trend emergenti" - “Il precedente logo era presente dal 2008 e, anche se stava funzionando molto bene in tutta Europa e anche in alcuni luoghi al di fuori dei confini europei, la vita di un logo ha i suoi tempi e i suoi ... adnkronos

Le rinnovabili tornano a crescere in Italia nel 2023 ma a ritmo insufficiente. Ritardo di 16 anni sugli obiettivi - Le rinnovabili tornano a crescere in Italia nel 2023 ma a ritmo insufficiente. Ritardo di 16 anni sugli obiettivi - In Italia le rinnovabili tornano a crescere dopo 12 anni, con 5,79 gigawatt di nuove installazioni nel 2023. Significa un aumento di 5,1 GW rispetto al 2012 e di 2,6 GW rispetto al 2022. Eppure l’atte ... ilfattoquotidiano