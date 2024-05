Montelungo il sì bipartisan in Consiglio ma Fratelli d’Italia esce dall’aula Gori | A guadagnarci è la nostra città

(Di martedì 28 maggio 2024) Bergamo. Sipario sull’ultimocomunale a firma, fatto salvo per quello eccezionale che andrà in scena nella mattinata di venerdì 31 maggio in cui verrà premiata l’Atalanta, vincitrice dell’Europa League. La seduta si apre con il discorso di Ferruccio Rota, presidente del: “Credo e spero di aver lavorato sempre cercando di garantire un operato super partes. La mia volontà è sempre stata quella di aver tenuto un rapporto equilibrato, al di là dei pensieri diversi. Un ringraziamento a Luisa Pecce, a cui avrei voluto far presiedere una parte del. Ti ringrazio per il servizio che hai svolto. Un grazie a Gianfranco Ceci e a Simone Paganoni. “Sono molto emozionata – così Luisa Pecce -. Ho affrontato questo compito con il massimo impegno”.

