Inzaghi vede Oaktree | a breve l’incontro! Tanti gli scenari

(Di martedì 28 maggio 2024) Nei prossimi minuti è previsto l’arrivo diin sede all’Inter, per incontrare i manager di. In collegamento con Sky Sport, la giornalista Vallini anticipa i temi del summit con l’allenatore. PRIMO INCONTRO – A minuti, Simoneconoscerà i vertici dinella sede dell’Inter. In collegamento dall’esterno per Sky Sport 24, Silvia Vallini aggiorna: «Sono innumerevoli gli aspetti da affrontare da parte della nuova proprietà. Ecco perché oggi sarà una giornata significativa e molto intensa, solo la prima di tante. Oggi si definiranno le prime linee guida, già comunicate ufficialmente da. Ossia: garantire stabilità finanziaria al club ma senza sacrificare i risultati sportivi. Anche perché sono due binari paralleli: uno dipende dall’altro.

