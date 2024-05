Milan Tomori e una priorità per il futuro

Milan , stagione disastrosa per Tomori : il difensore inglese poteva certamente fare di più. E in questo modo si è giocato l’Europeo… In una stagione complicata del Milan anche i singoli hanno pagato dazio. Diversi giocato ri della squadra di Stefano Pioli hanno tradito le attese, o meglio, non hanno ... dailymilan

Nella notte dei saluti, Pioli e Giroud lo hanno eletto nuovo riferimento del gruppo: fitti i contatti tra la società e i procuratori ... gazzetta

Calcio: Milan. Bonera in panchina per amichevole di Perth contro Roma - Calcio: milan. Bonera in panchina per amichevole di Perth contro Roma - Il 31 maggio i rossoneri scenderanno in campo in Australia milanO (ITALPRESS) - Congedato Stefano Pioli e in attesa di nominare il nuovo allenatore, sarà Daniele Bonera a sedere sulla panchina del ... sport.tiscali

Come giocherà il Milan di Fonseca: dal modulo agli interpreti, ecco tutte le novità - Come giocherà il milan di Fonseca: dal modulo agli interpreti, ecco tutte le novità - Il milan e Paulo Fonseca sono vicini ... mentre in difesa saranno Theo Hernandez e Calabria ad occupare le corsie, con Thiaw e tomori al centro. In mezzo sarà Reijnders ad occupare la zona mediana ... tag24