Meret sul suo futuro e i fischi a Di Lorenzo | Ingiusti - è il capitano dello scudetto

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 26 maggio 2024) Alex, portiere del Napoli, ha parlato del suoe ha difeso ilDidopo iricevuti nel match contro il Lecce. Dopo il deludente pareggio interno contro il Lecce, il portiere del Napoli Alexè intervenuto ai microfoni di DAZN, toccando diversi temi caldi in casa azzurra. Sulla stagione appena conclusa, l’estremo difensore ha ammesso: “Non è stata positiva. Siamo dispiaciuti e delusi, ma guardiamo avanti e rialziamoci. Ci aspetta una stagione in cui dobbiamo far meglio.”si è poi soffermato suiricevuti dalDi: “Non mi sono piaciuti, ma è stato il contesto negativo. Non merita ilquesticome noi, è stato il. Ha sempre dato il massimo, ma non sempre i risultati arrivano.